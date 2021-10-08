Стала известна причина утечки данных Twitch

Чтобы обезопасить своих пользователей, администрация сервиса сбросила все ключи стримеров, которые используются для авторизации в приложениях для проведения прямых трансляций. При этом оценка возможных последствий после слива данных еще не закончена.

Ранее была проведена хакерская атака на Twitch, в ходе которой злоумышленник сумел похитить и слить в сеть личную информацию о доходах блогеров, инструменты Twitch, а также исходный код магазина игр от Amazon Game Studios под названием Vapor. Кроме того, пользователи предполагают, что в базе также могут оказаться пароли от аккаунтов пользователей площадки. Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о взломе Twitch.