В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.40
Войти в почту

Стала известна причина утечки данных Twitch

Газета.Ruиещё 2
31 минуту назад

Причиной утечки 125 ГБ данных стримингового сервиса Twitch стала ошибка в конфигурации сервера, которая позволила третьей стороне получить доступ к данным платформы. Об этом сообщает Reuters.

Стала известна причина утечки данных Twitch
Фото: ReutersReuters

Чтобы обезопасить своих пользователей, администрация сервиса сбросила все ключи стримеров, которые используются для авторизации в приложениях для проведения прямых трансляций. При этом оценка возможных последствий после слива данных еще не закончена.

Ранее была проведена хакерская атака на Twitch, в ходе которой злоумышленник сумел похитить и слить в сеть личную информацию о доходах блогеров, инструменты Twitch, а также исходный код магазина игр от Amazon Game Studios под названием Vapor. Кроме того, пользователи предполагают, что в базе также могут оказаться пароли от аккаунтов пользователей площадки. Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о взломе Twitch.

Наука и техника,Amazon,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители