Умер создатель аппаратуры для МиГ-29 и Су-27

"Гиви Ивлианович скончался сегодня. С ним ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Руководство и коллектив КРЭТ приносит искренние соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе КРЭТ.

Гиви Джанджгава родился 10 августа 1940 года в Тбилиси. Окончил Московский энергетический институт по специальности "автоматика и телемеханика", после которого начал работать в Раменском приборостроительном конструкторском бюро (РПКБ). Является автором свыше 200 научных трудов и более 120 изобретений в сфере проектирования средств навигации, автономных и корректируемых систем авионики. Под его руководством был создан цифровой прицельно-навигационный комплекс для самолета МиГ-29, комплексы авионики для самолетов и вертолетов корабельного базирования, а также истребителей Су-27.