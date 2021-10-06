Эксперт предрек новый сбой в работе соцсетей

В будущем крупные перебои могут возникнуть не только в работе Instagram, Facebook и WhatsApp, но и других соцсетей и мессенджеров. Чтобы сохранить связь при любых обстоятельствах, пользователям желательно иметь аккаунты в сервисах разных компаний, сказал беседе с «Вечерней Москвой» специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Он отметил, что с крупными сбоями может столкнуться абсолютно каждый сайт.

— Не исключено, что вчера были проблемы у Facebook, WhatsApp и Instagram, а завтра на их месте может оказаться любая другая соцсеть. От этого вообще никто не защищен, — отметил эксперт.

Вакулин подчеркнул, что из-за сбоя WhatsApp может потерять часть российской аудитории, которая теперь перейдет в Telegram.

Однако пользователям лучше иметь аккаунты сразу в нескольких соцсетях: это поможет во время сбоя в одном из них не остаться без связи, посоветовал собеседник «ВМ».

— Люди используют мессенджеры не только для общения, но и для деловых переговоров, это для нас уже привычный мир. Поэтому логичнее вести все свои дела в нескольких мессенджерах, — заключил Вакулин.