Названы подводные камни ревакцинации в России

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ревакцинация от COVID-19 должна проводиться вовремя, этот момент нельзя пропускать. Информационное агентство BFM.ru поясняет, когда же этот момент наступает и какой препарат лучше всего подходит для повторной иммунизации.
Как пишет издание, время ревакцинации нужно подбирать индивидуально, в каждом конкретном случае необходимо проконсультироваться с врачом. Самое важное в этом вопросе — текущее состояние здоровья человека.
В России повторно прививаться можно как двухкомпонентным «Спутником V», так и однокомпонентным «Спутником Лайт». Вторым препаратом могут привиться и ранее переболевшие COVID-19 люди. Но вопрос о том, равнозначные ли сертификаты и QR-коды на эти препараты, все еще открыт. Как пишет издание, звонки на горячую линию по коронавирусу и в МФЦ не смогли прояснить этот момент.
По этому вопросу нет ясности и в сфере туризма. По словам Дмитрия Горина, вице-президента Ассоциации туроператоров России, ситуация меняется постоянно. На сайте ведомства есть специальная таблица, в которой указано, какие страны и какие требования предъявляют к российскими туристам. Как поясняет Горин, тех, кто привился «Спутником Лайт», почти никуда не пустят без ПЦР-тестов. Он подчеркнул, что самая признанная из российских вакцин — это «Спутник V».