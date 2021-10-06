Названы подводные камни ревакцинации в России

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ревакцинация от COVID-19 должна проводиться вовремя, этот момент нельзя пропускать. Информационное агентство BFM.ru поясняет, когда же этот момент наступает и какой препарат лучше всего подходит для повторной иммунизации.

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Как пишет издание, время ревакцинации нужно подбирать индивидуально, в каждом конкретном случае необходимо проконсультироваться с врачом. Самое важное в этом вопросе — текущее состояние здоровья человека.

В России повторно прививаться можно как двухкомпонентным «Спутником V», так и однокомпонентным «Спутником Лайт». Вторым препаратом могут привиться и ранее переболевшие COVID-19 люди. Но вопрос о том, равнозначные ли сертификаты и QR-коды на эти препараты, все еще открыт. Как пишет издание, звонки на горячую линию по коронавирусу и в МФЦ не смогли прояснить этот момент.