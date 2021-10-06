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Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой

Газета.Ru
14 минут назад

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников считает, что питания в холодное время года должно примерно на 40% состоять из белка и жиров животного происхождения - мяса, яиц или рыбы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам специалиста, организму с приближением зимы нужно помочь справиться с изменением температур и климатических условий - для согрева и противостояния сезонным заболеваниям нашему телу нужно больше энергии и сил. Энергоемкая пища также поможет легче пережить период, когда нам не хватает солнечного света и предотвратит от потери мышечной ткани.

"Нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - сказал Тяжельников.

Ранее врачи рассказали, что нужно есть и пить, чтобы не заболеть осенью.

Наука и техника,Общество,Андрей Тяжельников,
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