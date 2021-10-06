Оценены потери Facebook из-за глобального сбоя

Сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, который произошёл 4 октября, мог обойтись компании Facebook Inc. в $100 млн. Такие расчёты привели аналитики из Fortune, они основаны на данных о прибыли интернет-гиганта за второй квартал 2021 года — за эти три месяца доход компании Марка Цукерберга составил $29,08 млрд. Standard Media Index оценила убытки Facebook более оптимистично — лишь в $3,3 млн.

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По оценкам Fortune на основе квартальных показателей, которые привёл «Интерфакс», в среднем Facebook Inc зарабатывает в день $319,6 млн, или $13,3 млн в час. Так как сбой продолжался 7,5 часов, ущерб мог составить $99,75 млн.

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При этом Standard Media Index, которая занимается оценками в сфере рекламы, оценила ущерб лишь в $3,3 млн. Однако в своих подсчётах она основывалась лишь на тратах рекламодателей в приложениях Facebook за день.

Из-за сбоя в работе соцсетей и мессенджеров, принадлежащих Facebook, российский бизнес также понёс серьёзные убытки. Согласно оценке группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, каждый час простоя сервисов стоил российским предпринимателям 70 млн рублей.

Ранее глава Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли заявила , что глобальный сбой в работе Instagram и Facebook не связан с хакерской атакой. При этом, по её словам, американские власти следили за ситуацией, опасаясь, что неполадки были «крупным инцидентом в киберпространстве».

Самый масштабный сбой соцсетей, произошедший 4 октября, смогли устранить почти через 7 часов. В Facebook заявили , что основной причиной неполадок стало неправильное изменение конфигурации маршрутизаторов. Эти действия вызвали «каскадный эффект» и привели к отключению Facebook, Instagram, WhatsApp и других приложений.