Facebook признал вину в глобальном сбое

Причиной глобального сбоя, из-за которого в течение нескольких часов 4 октября наблюдался сбой в работе Facebook и связанных с ним WhatsApp и Instagram, стало неправильное изменение конфигурации со стороны самой компании, а не внешнее вмешательство, говорится в блоге Facebook.

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«Мы хотим прояснить, что за этим отключением не было никаких злонамеренных действий - его основная причина заключалась в неправильном изменении конфигурации с нашей стороны. У нас также нет доказательств утечки пользовательских данных в результате сбоя», - говорится в сообщении компании.

Как пояснили в Facebook, инженеры компании выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами обработки данных компании, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи центров обработки данных, в результате чего и произошел глобальный сбой.

В блоге говорится, что компания приложила все усилия, чтобы восстановить доступ, и теперь системы снова работают.

«Всем людям и компаниям по всему миру, которые зависят от нас, мы приносим извинения за неудобства, вызванные отключением наших платформ», - добавили в Facebook.