В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 4 балла
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.79
Войти в почту

Facebook признал вину в глобальном сбое

Елена Прошина
1 час назад

Причиной глобального сбоя, из-за которого в течение нескольких часов 4 октября наблюдался сбой в работе Facebook и связанных с ним WhatsApp и Instagram, стало неправильное изменение конфигурации со стороны самой компании, а не внешнее вмешательство, говорится в блоге Facebook.

Facebook признал вину в глобальном сбое
Фото: ReutersReuters

«Мы хотим прояснить, что за этим отключением не было никаких злонамеренных действий - его основная причина заключалась в неправильном изменении конфигурации с нашей стороны. У нас также нет доказательств утечки пользовательских данных в результате сбоя», - говорится в сообщении компании.

Как пояснили в Facebook, инженеры компании выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами обработки данных компании, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи центров обработки данных, в результате чего и произошел глобальный сбой.

В блоге говорится, что компания приложила все усилия, чтобы восстановить доступ, и теперь системы снова работают.

«Всем людям и компаниям по всему миру, которые зависят от нас, мы приносим извинения за неудобства, вызванные отключением наших платформ», - добавили в Facebook.

В понедельник, 4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители