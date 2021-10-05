Россиян предупредили о возможности повторения глобального сбоя соцсетей

Масштабный сбой, в результате которого популярные соцсети и мессенджеры 4 октября были недоступны в течение нескольких часов, может повториться в будущем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

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«Сервисы регулярно падают, просто не всегда сбой касается такого большого числа пользователей. К сожалению, компании не спешат укреплять отказоустойчивость своих систем, потому что из-за этого запуск новых сервисов для клиентов становится более сложным, медленным и дорогим, что недопустимо на высококонкурентном рынке», — сказал Коростелев.

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Он также отметил, что на возможность повторения глобальных сбоев влияет стихийное развитие интернета и то, что управление им сосредоточено в руках представителей частных корпораций. По мнению Коростелева, проблему решит модель с государственным регулированием этой сферы.

«Государство может применять к интернету требования, схожие с требованиями в области эксплуатации сетей общего пользования и электросетей. Например, можно обязать компании внедрять многократное дублирование, обеспечивать некоторый запас мощностей для работы в аварийном режиме, назначать ответственных и так далее», — сказал глава отдела «Кода безопасности».

Он также отдельно отметил, что интернет — тонко работающий механизм, состоящий из множества протоколов и сервисов. Поломка или зависание одного из них может вызвать цепную реакцию и спровоцировать новые глобальные сбои.

«Facebook поглотил несколько очень популярных сервисов (в частности, Instagram и WhatsApp, — прим. «Ленты.ру»). Выход их из строя лишил миллионы пользователей возможности общения и потребления контента. Эти люди пошли искать альтернативу и положили еще несколько сервисов. Таким образом, мы видим, что частные компании не справились с обеспечением надежности глобальной паутины», — резюмировал Коростелев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отключение большинства ключевых социальных сетей и мессенджеров, произошедшее 4 октября, вынуждает Россию развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий. По ее мнению, подобный локдаун может случиться в любую секунду.