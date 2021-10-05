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Актриса Пересильд и режиссер Шипенко отправились в космос. Видео

Александр Кузьмин
57 минут назад

С космодрома Байконур в Казахстане стартовал космический корабль «Союз МС-19». Он доставил на Международную космическую станцию съемочную группу фильма «Вызов». В составе миссии: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, российский кинопродюсер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Кадры пуска корабля с киноэкипажем публикует Telegram-канал «360».

Предполагается, что Шипенко и Пересильд проведут около недели на земной орбите, снимая первый в истории художественный фильм в космосе. После этого они вернутся на Землю на борту спускаемого аппарата. Космонавт Шкаплеров останется на МКС.

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