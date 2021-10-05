С космодрома Байконур в Казахстане стартовал космический корабль «Союз МС-19». Он доставил на Международную космическую станцию съемочную группу фильма «Вызов». В составе миссии: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров , российский кинопродюсер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд . Кадры пуска корабля с киноэкипажем публикует Telegram -канал «360».

Предполагается, что Шипенко и Пересильд проведут около недели на земной орбите, снимая первый в истории художественный фильм в космосе. После этого они вернутся на Землю на борту спускаемого аппарата. Космонавт Шкаплеров останется на МКС.