"Киноэкипаж" отправился на космодром Байконур под песню "Трава у дома"

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, которые полетят 5 октября на МКС, отправились на Байконур под традиционную песню "Трава у дома", сообщает РИА "Новости". Проводить "киноэкипаж" к гостинице "Космонавт" приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Уточняется, что для безопасности основной и дублирующий экипажи по традиции передвигаются в разных автобусах. Сначала экипажи доставят на одну из площадок Байконура, где они проверят герметичность скафандров, после чего доложат главе госкомиссии - гендиректору "Роскосмоса" и одному из продюсеров фильма "Вызов" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. Затем основной экипаж отправится на стартовую площадку, а дублирующий - на наблюдательный пункт. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 11.55 по мск 5 октября с космодрома Байконур. В экипаж входят режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров — он будет руководить полетом на орбитальную станцию в корабле. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток. Ранее космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какая песня возглавит плейлист "киноэкипажа".