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"Киноэкипаж" отправился на космодром Байконур под песню "Трава у дома"

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, которые полетят 5 октября на МКС, отправились на Байконур под традиционную песню "Трава у дома", сообщает РИА "Новости". Проводить "киноэкипаж" к гостинице "Космонавт" приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Уточняется, что для безопасности основной и дублирующий экипажи по традиции передвигаются в разных автобусах. Сначала экипажи доставят на одну из площадок Байконура, где они проверят герметичность скафандров, после чего доложат главе госкомиссии - гендиректору "Роскосмоса" и одному из продюсеров фильма "Вызов" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. Затем основной экипаж отправится на стартовую площадку, а дублирующий - на наблюдательный пункт. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 11.55 по мск 5 октября с космодрома Байконур. В экипаж входят режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров — он будет руководить полетом на орбитальную станцию в корабле. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток. Ранее космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какая песня возглавит плейлист "киноэкипажа".

"Киноэкипаж" отправился на космодром Байконур под песню "Трава у дома"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Юлия Пересильд,Дмитрий Рогозин,Алексей Учитель,Роскосмос,РИА Новости,
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