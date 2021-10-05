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Коронавирус маскируется под сезонные инфекции

Елена Прошина
24 минуты назад

Разновидность коронавируса «Дельта» теперь маскируется под сезонные вирусные инфекции, сообщает Ura.ru со ссылкой на главного внештатного эксперта министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергея Токарева.

Коронавирус стал маскироваться под сезонные инфекции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сегодня выявить тяжелое течение COVID-19 становится тяжелее. Даже опытный врач «на глаз» не выявит индийский штамм у заболевшего. Поэтому при обнаружении первых симптомов инфекции необходимо проходить ПЦР-тест или антигенный экспресс-тест, отмечает эксперт.

Среди симптомов, под которые маскируется коронавирус — насморк, боли в горле, кишечные расстройства, небольшое повышение температуры тела, кашель, а затем поражение легких с дыхательной недостаточностью.

В некоторых случаях «Дельта» может обходить иммунные барьеры организма, что грозит тяжелыми осложнениями. «Он может не вызывать даже температурные реакции», — отметил Токарев.

Как сообщалось ранее, коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху, говорится в исследовании Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Как считают ученые, это открытие наталкивает на мысль о необходимости усовершенствовать защитные маски для людей во время массовых мероприятий.

Наука и техника,Сергей Токарев,Минздрав РФ,
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