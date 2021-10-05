Коронавирус стал маскироваться под сезонные инфекции

Разновидность коронавируса «Дельта» теперь маскируется под сезонные вирусные инфекции, сообщает Ura.ru со ссылкой на главного внештатного эксперта министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергея Токарева.
По его словам, сегодня выявить тяжелое течение COVID-19 становится тяжелее. Даже опытный врач «на глаз» не выявит индийский штамм у заболевшего. Поэтому при обнаружении первых симптомов инфекции необходимо проходить ПЦР-тест или антигенный экспресс-тест, отмечает эксперт.
Среди симптомов, под которые маскируется коронавирус — насморк, боли в горле, кишечные расстройства, небольшое повышение температуры тела, кашель, а затем поражение легких с дыхательной недостаточностью.
В некоторых случаях «Дельта» может обходить иммунные барьеры организма, что грозит тяжелыми осложнениями. «Он может не вызывать даже температурные реакции», — отметил Токарев.
Как сообщалось ранее, коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху, говорится в исследовании Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Как считают ученые, это открытие наталкивает на мысль о необходимости усовершенствовать защитные маски для людей во время массовых мероприятий.