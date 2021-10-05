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Telegram подтвердил проблемы в работе мессенджера

Деловая газета "Взгляд"
30 минут назад

Пользователи в некоторых регионах могут столкнуться с проблемами в работе Telegram, сообщили в компании.

Telegram подтвердил проблемы в работе мессенджера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании сообщили, что пользователи «могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений». При этом подчеркивается, что «распределенная инфраструктура» позволяет Telegram «по-прежнему работать стабильно во всем мире». Компания принесла пользователям извинения за неудобства, передает РИА «Новости».

Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Также поступали жалобы на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте». В Telegram заявляли, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp. Кроме того, поступили сообщения о проблемах в работе Twitter, Snapchat и Gmail.

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