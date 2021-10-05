Telegram подтвердил проблемы в работе мессенджера

В компании сообщили, что пользователи «могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений». При этом подчеркивается, что «распределенная инфраструктура» позволяет Telegram «по-прежнему работать стабильно во всем мире». Компания принесла пользователям извинения за неудобства, передает РИА «Новости» .

Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Также поступали жалобы на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте». В Telegram заявляли, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp. Кроме того, поступили сообщения о проблемах в работе Twitter, Snapchat и Gmail.