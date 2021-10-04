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В Facebook заявили, что работают над скорейшим устранением сетевых проблем

ТАСС
9 минут назад

Специалисты Facebook ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Twitter главный технолог компании Майк Шрепфер.

В Facebook заявили о сетевых проблемах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить", - отметил он.

Шрепфер не указал, когда примерно возобновится работа сервисов и что именно стало причиной неполадок.

Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook и Instagram

Наука и техника,Майк Шрепфер,
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