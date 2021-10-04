Сотрудники Facebook не смогли попасть в офис из-за неработающих пропусков. Об этом сообщила журналистка New York Times Шира Френкель в твиттере.
«Только что разговаривала с человеком, который работает в Facebook. Он рассказал, что с утра сотрудники не могут попасть в здание и начать оценку масштабов отключения из-за того, что их пропуска не срабатывают», - написала Френкель.
В понедельник, 4 октября, в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи в течение нескольких часов не могут войти в приложения, отправить и получить сообщения.
Проблемы также наблюдаются в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.
Ранее интернет-издание Privacy Affairs сообщило, что на черном рынке оказались данные более полутора миллиардов пользователей Facebook. В даркнете оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID и геолокации пользователей. По данным издания, это крупнейший слив данных пользователей в истории Facebook.