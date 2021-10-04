Домен facebook.com выставили на продажу

На сервисе Whois, который позволяет узнать основные данные о доменном имени, появилась информация о продаже домена Facebook.com.
На доступность домена для покупки обратил внимание один из пользователей Twitter. Создатель Twitter Джек Дорси в ответ поинтересовался стоимостью домена.
В настоящее время информация о продаже Facebook.com исчезла.
Вечером в понедельник, 4 октября, в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи в течение нескольких часов не могут войти в приложения, отправить и получить сообщения.
Проблемы также наблюдались в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.
Основатель Facebook Марк Цукерберг после сбоя в работе соцсети потерял 6,6 млрд долларов.