Домен facebook.com выставили на продажу

На сервисе Whois, который позволяет узнать основные данные о доменном имени, появилась информация о продаже домена Facebook.com.

Фото: Reuters Reuters

На доступность домена для покупки обратил внимание один из пользователей Twitter. Создатель Twitter Джек Дорси в ответ поинтересовался стоимостью домена.

В настоящее время информация о продаже Facebook.com исчезла.

Вечером в понедельник, 4 октября, в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи в течение нескольких часов не могут войти в приложения, отправить и получить сообщения.

Проблемы также наблюдались в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.