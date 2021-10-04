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Домен facebook.com выставили на продажу

Вероника Полынина
28 минут назад

На сервисе Whois, который позволяет узнать основные данные о доменном имени, появилась информация о продаже домена Facebook.com.

Домен facebook.com выставили на продажу
Фото: ReutersReuters

На доступность домена для покупки обратил внимание один из пользователей Twitter. Создатель Twitter Джек Дорси в ответ поинтересовался стоимостью домена.

В настоящее время информация о продаже Facebook.com исчезла.

Вечером в понедельник, 4 октября, в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи в течение нескольких часов не могут войти в приложения, отправить и получить сообщения.

Instagram и WhatsApp перестали работать

Проблемы также наблюдались в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.

Основатель Facebook Марк Цукерберг после сбоя в работе соцсети потерял 6,6 млрд долларов.

Наука и техника,Джек Дорси,Марк Цукерберг,Google,
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