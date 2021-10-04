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Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть

Lenta.ruиещё 3
15 минут назад

Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Данные 1,5 млрд пользователей Facebook попали в интернет
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

Mash добавляет, что это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.

Instagram и WhatsApp перестали работать

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

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