Данные 1,5 млрд пользователей Facebook попали в интернет

Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.
Mash добавляет, что это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.
Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.