Данные 1,5 млрд пользователей Facebook попали в интернет

Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

Mash добавляет, что это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.