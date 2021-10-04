Актеры-космонавты пообщались с журналистами через стекло накануне старта. Видео

Члены экипажа МКС-66 провели пресс-конференцию в понедельник на космодроме Байконур, накануне старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19". Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, в основной состав экспедиции вошли: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
На МКС съемочная группа будет работать над первым в мире художественным фильмом, снятым в космосе - "Вызов". Пересильд сообщила, что съемки фильма начнутся сразу после отделения корабля "Союз МС-19" от ракеты-носителя. Кроме того, участница экспедиции отметила, что заинтригована тем, как ей удастся совместить задачи актрисы и космонавта в ходе полета.
"Актриса должна быть нежной, чувствительной, открытой и эмоции должны быть близко, а у космонавтов все должно быть наоборот: нужно быть собранным, сконцентрированным и [показывать] все эмоции после полета, поэтому посмотрим, как у нас получится это совместить", - пояснила она.
В свою очередь режиссер Шипенко подчеркнул, что за четыре месяца подготовки съемочной группе удалось изучить азы космонавтики на должном уровне, чтобы отправиться в космос.