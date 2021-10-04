Актеры-космонавты пообщались с журналистами через стекло накануне старта. Видео

"Актриса должна быть нежной, чувствительной, открытой и эмоции должны быть близко, а у космонавтов все должно быть наоборот: нужно быть собранным, сконцентрированным и [показывать] все эмоции после полета, поэтому посмотрим, как у нас получится это совместить", - пояснила она.