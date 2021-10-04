В России у летучих мышей обнаружили коронавирус

Анна Сперанская, руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила, что у летучих мышей в России пока не обнаружен коронавирус SARS-CoV-2. Однако могут быть найдены другие варианты вируса. Об этом пишут РИА Новости.

По ее словам, специалисты протестировали образцы около двух сотен летучих мышей разных видов. Для этого использовался метод РТ-ПЦР. Они специально искали вирусы, схожие с SARS-СoV-2. Однако ничего подобного так и не было обнаружено, отметила Сперанская.

Она рассказала, что кроме SARS-СoV-2 в природе существуют и другие типы коронавируса. Именно они и были найдены у летучих мышей на территории России. Сперанская отметила, что такие вирусы в России недостаточно исследованы, но встречаются у летучих мышей во всех регионах страны, где они обычно водятся.