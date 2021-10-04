В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

У вакцины J&J нашли новый опасный для жизни побочный эффект

Газета.Ru
24 минуты назад

Однокомпонентная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson может вызывать опасное состояние, связанное со свертыванием крови. Об этом пишет Daily mail.

У вакцины J&J нашли смертельно опасный побочный эффект
Фото: ReutersReuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что новое, возможно опасное для жизни состояние свертывания крови, известное как венозная тромбоэмболия (ВТЭ), будет указано на этикетке как побочный эффект на однокомпонентной вакцины J&J. Это состояние развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). ВТЭ обычно начинается с образования сгустка в вене ноги, руки или паха, который затем перемещается в легкие и блокирует там кровоснабжение.

Если речь не идет об использовании вакцины, ВТЭ чаще всего вызывается травмами или отсутствием движений у лежачих пациентов. Наблюдательный орган ЕС заявил, что при вакцинации препаратом J&J большинство сгустков образовалось в головном мозге и брюшной полости, также как и в случае с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Ее исследовали на предмет аналогичных проблем.

"Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов - это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин", - говорится в сообщении EMA.

Ранее в Словении приостановили вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson.Это произошло после того, как молодая девушка умерла вскоре после вакцинации.

Наука и техника,Наука,Johnson & Johnson,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители