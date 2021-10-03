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Эксперт предупредил о риске взрыва телефона на холоде

Ювелина Бернст
46 минут назад

Смартфон, как и любой гаджет, может работать только в определенном температурном диапазоне, поэтому в холоде или жаре он может сломаться. Об этом рассказал обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

Эксперт предупредил о риске взрыва телефона на холоде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При температуре воздуха ниже нуля, в первую очередь, страдает аккумулятор, предупредил Маляревский. По его словам, батарея, по меньшей мере, станет менее производительна, а в худшем случае - может взорваться.

Поэтому специалист рекомендовал при отрицательной температуре воздуха хранить гаджет во внутреннем кармане одежды.

Более активные попытки согреть устройство могут его испортить, заметил эксперт. Так, если оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то при сильном нагреве батарея может быстрее испортиться, вплоть до того, что она может потечь и «убить» всю электронику смартфона.

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев ранее посоветовал не спать рядом со смартфоном, так как это может плохо влиять на здоровье. Эксперт рекомендовал держать телефон на расстоянии не менее полуметра от тела. При этом в сельской местности расстояние между человеком и устройством должно быть больше, так как чем дальше от станций, тем сильнее усиливается излучение, отметил Ястребцев.

Наука и техника,Александр Маляревский,ИА Sputnik,
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