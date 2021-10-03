Эксперт предупредил о риске взрыва телефона на холоде

Смартфон, как и любой гаджет, может работать только в определенном температурном диапазоне, поэтому в холоде или жаре он может сломаться. Об этом рассказал обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

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При температуре воздуха ниже нуля, в первую очередь, страдает аккумулятор, предупредил Маляревский. По его словам, батарея, по меньшей мере, станет менее производительна, а в худшем случае - может взорваться.

Поэтому специалист рекомендовал при отрицательной температуре воздуха хранить гаджет во внутреннем кармане одежды.

Более активные попытки согреть устройство могут его испортить, заметил эксперт. Так, если оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то при сильном нагреве батарея может быстрее испортиться, вплоть до того, что она может потечь и «убить» всю электронику смартфона.