Определено направление мутации коронавируса

Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

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Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.

Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.

Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.