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Определено направление мутации коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
35 минут назад

Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Определено направление мутации коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.

Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.

Ранее ученые обнаружили мутацию у людей, благодаря которой они могут быть менее подвержены инфицированию коронавирусом или даже полностью защищены от нее.

Наука и техника,New York Times,РИА Новости,
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