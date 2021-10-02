Одна из вакцин от COVID-19 оказалась причиной тяжелых заболеваний

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) выяснил, что вакцина Johnson&Johnson (J&J) от COVID-19 может заставить иммунную систему организма атаковать тромбоциты крови. Соответствующая информация опубликована на сайте агентства.

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«PRAC пришел к выводу, что существует возможная связь вакцинации от COVID-19 препаратом от J&J с редкими случаями венозной тромбоэмболии (ВТЭ)», - говорится в сообщении по итогам заседания комитета.

При венозной тромбоэмболии сгусток крови образуется в глубокой вене, чаще всего в ноге, руке или паху. Оттуда по сосудам он может попасть в легкие, препятствуя кровоснабжению с возможными опасными для жизни последствиями, разъясняется в сообщении европейского фармрегулятора.

PRAC пришел к выводу, что «разумная вероятность» проявлений эффекта свертывания крови связана с вакцинацией препаратом от J&J.

Комитет также обнаружил, что применение вакцин J&J и AstraZeneca от коронавируса может вызывать состояние организма, при котором его иммунная система начинает сражаться с тромбоцитами крови, отвечающими за ее нормальное свертывание.

Комитет PRAC рекомендовал внести в сопроводительную документацию к вакцине Johnson&Johnson от COVID-19 «венозную тромбоэмболию» в разделе редких побочных эффектов.