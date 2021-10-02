В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Одна из вакцин от COVID-19 оказалась причиной тяжелых заболеваний

Елена Прошина
33 минуты назад

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) выяснил, что вакцина Johnson&Johnson (J&J) от COVID-19 может заставить иммунную систему организма атаковать тромбоциты крови. Соответствующая информация опубликована на сайте агентства.

Одна из вакцин от COVID-19 оказалась причиной тяжелых заболеваний
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

«PRAC пришел к выводу, что существует возможная связь вакцинации от COVID-19 препаратом от J&J с редкими случаями венозной тромбоэмболии (ВТЭ)», - говорится в сообщении по итогам заседания комитета.

При венозной тромбоэмболии сгусток крови образуется в глубокой вене, чаще всего в ноге, руке или паху. Оттуда по сосудам он может попасть в легкие, препятствуя кровоснабжению с возможными опасными для жизни последствиями, разъясняется в сообщении европейского фармрегулятора.

PRAC пришел к выводу, что «разумная вероятность» проявлений эффекта свертывания крови связана с вакцинацией препаратом от J&J.

Комитет также обнаружил, что применение вакцин J&J и AstraZeneca от коронавируса может вызывать состояние организма, при котором его иммунная система начинает сражаться с тромбоцитами крови, отвечающими за ее нормальное свертывание.

Комитет PRAC рекомендовал внести в сопроводительную документацию к вакцине Johnson&Johnson от COVID-19 «венозную тромбоэмболию» в разделе редких побочных эффектов.

Кроме того, регулятор намерен разослать соответствующие предупреждения практикующим врачам.

Наука и техника,Johnson & Johnson,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители