Обнаружен удивительный эффект при повторной вакцинации от COVID-19

В Израиле заявили об удивительном успехе в борьбе с COVID-19. Количество случаев снизилось почти в три раза за две недели, а число госпитализаций упало на треть. Сейчас в стране ежедневно регистрируется менее 4 тысяч заражений по сравнению с 11 тысячами в середине сентября, пишет Daily Mail.

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По мнению израильских ученых, это является результатом повышенного иммунитета после повторной вакцинации. В июле Израиль запустил свою новаторскую программу бустерных инъекций и начал предлагать третьи дозы всем лицам старше 12 лет.

Это положило конец стремительному росту инфекций в последние месяцы, который, как считали эксперты, был вызван ослаблением иммунитета и распространением штамма «Дельта».

Данные из Израиля показывают, что ревакцинация снижает риск заражения в 11 раз. Кроме того, в 20 раз снижается вероятность, что заболевшим понадобится стационарная помощь, отмечают британские журналисты.