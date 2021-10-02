Штрафы за нарушение масочного режима захотели увеличить

Основатель и глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предложил увеличить штрафы за нарушение масочного режима в России. Его слова приводит ТАСС.

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Эксперт уточнил, что страна отличается от Европы в вопросах санпросвета, поэтому следует вести просветительскую работу, объяснять населению важность ношения средств индивидуальной защиты, которые доказали свою эффективность в Юго-Восточной Азии и стали единственной действенной мерой профилактики.

«Я считаю, что нужно навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — подчеркнул Исаев.

Он также предложил возобновить ПЦР-тесты в рабочих коллективах, чтобы выявлять бессимптомных носителей вирусов. Эксперт не уточнил, следует ли говорить о новых ограничениях на фоне новой волны коронавируса, но добавил, что она не выглядит такой угрожающей, как первые три.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что локдаун из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в России вводиться не будет.