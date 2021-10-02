В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

В России предложили увеличить штрафы за нарушение масочного режима

Lenta.ru
11 минут назад

Основатель и глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предложил увеличить штрафы за нарушение масочного режима в России. Его слова приводит ТАСС.

Штрафы за нарушение масочного режима захотели увеличить
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Эксперт уточнил, что страна отличается от Европы в вопросах санпросвета, поэтому следует вести просветительскую работу, объяснять населению важность ношения средств индивидуальной защиты, которые доказали свою эффективность в Юго-Восточной Азии и стали единственной действенной мерой профилактики.

«Я считаю, что нужно навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — подчеркнул Исаев.

Он также предложил возобновить ПЦР-тесты в рабочих коллективах, чтобы выявлять бессимптомных носителей вирусов. Эксперт не уточнил, следует ли говорить о новых ограничениях на фоне новой волны коронавируса, но добавил, что она не выглядит такой угрожающей, как первые три.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что локдаун из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в России вводиться не будет.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил, что новые ограничения не нужны, поскольку система здравоохранения и коечный фонд мобилизованы. Медик заявил, что самой главной мерой, которая обезопасит большинство людей, остается вакцинация.

Наука и техника,Общество,Владимир Болибок,Андрей Исаев,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители