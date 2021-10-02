В США изобрели сверхбыстрый тест на коронавирус

Американские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять и даже менее минут, передает «Интерфакс».

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Метод основан на работе антигена, его создали в лаборатории Северо-Западного университета. Он продемонстрировал стопроцентную точность, отмечается в сообщении университета.