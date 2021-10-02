В США изобрели сверхбыстрый тест на коронавирус

Американские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять и даже менее минут, передает «Интерфакс».
Метод основан на работе антигена, его создали в лаборатории Северо-Западного университета. Он продемонстрировал стопроцентную точность, отмечается в сообщении университета.
Экспресс-тест нацелен на выявление нескольких поверхностных белков коронавируса. Еще одним достоинством является то, что наномеханическая платформа способна определить различные варианты SARS-CoV-2, говорится в сообщении.