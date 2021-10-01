Марсоход Perseverance сфотографировали из космоса

Специалисты NASA с помощью орбитальной марсианской станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) получили спутниковый снимок марсохода Perseverance, продолжающего свои исследования в районе кратера Езеро, на границе Большого Сырта и равнины Исиды. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

С высоты сотен километров марсоход виден как небольшое серебристое пятнышко в самом центре снимка. Аппарат MRO находится на орбите с 2006 года, его миссия заключается в первую очередь в изучении атмосферы и крупномасштабной геологии Марса, однако он также используется и для поддержки работы аппаратов NASA, занимающихся исследованиями на самой планете, — марсоходов Curiosity и Perseverance, а также стационарного посадочного модуля InSight, отслеживающего марсотрясения.

Perseverance был запущен к Марсу 30 июля 2020 года, посадка на планету состоялась 18 февраля 2021 года, в настоящее время вездеход уже проехал несколько километров, сопровождаемый дроном Ingenuity.

Задача Perseverance состоит в сборе данных о климате и геологии Марса, а также в поиске признаков жизни, например, окаменелостей или микроорганизмов, сохранившихся с тех пор, когда на Марсе еще было достаточное количество воды.

Отслеживать его путь по планете можно с помощью сайта NASA. Ландшафт, по которому передвигается Perseverance, состоит из ряда хребтов, покрытых песчаными дюнами и усыпанных валунами и осколками скал.

Марсоход только накануне добыл очередной образец грунта, который будет доставлен на Землю будущей миссией; этот образец был взят из относительно молодой области Марса.

Считается, что регион Большого Сырта образовался в более ранние времена, поэтому его изучение и сравнение с более свежими геологическими образованиями будет представлять особый интерес.