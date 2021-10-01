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В России создадут базу генетической информации

Российская Газетаиещё 1
49 минут назад

В России появится национальная база генетической информации, где будут собраны все актуальные для страны научные исследования. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В России создадут базу генетической информации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пояснила, что такую базу планируется создать в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Сама программа рассчитана на 8 лет, она началась в 2019 и продлится до 2027 года. Всего на исследования, которые проводятся в рамках нее, будет выделено 127 млрд рублей, в том числе - 111,5 млрд из федерального бюджета.

По словам вице-премьера, в реализации программы участвуют более 100 организаций, а ее основные направления - это биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства, промышленной микробиологии.

Голикова также сообщила, что в этом году в рамках программы и в соответствии с законом о биобезопасности проведена "полная инвентаризация биоресурсных коллекций". Сегодня их более сотни: в их числе как обычные коллекции, так и с высоким уровнем патогенной опасности, уточнила она.

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