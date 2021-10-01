Ученые выявили связь между коронавирусом и гриппом

Заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягчает течение заболеваемости последнего. К такому выводу пришли специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора, проведя исследование на животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по научной работе центра Александра Агафонова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ученые выяснили, что при заболевании сочетанием коронавируса и гриппа пациент может переболеть тяжелой формой гриппа, причем, как показали тесты на лабораторных животных, заражаемость происходит в больших количествах, рассказал Агафонов.

По его словам, главную опасность представляет тот факт, что, смешиваясь с другими заболеваниями, коронавирус может изменять ход их течения, даже в случае с известными вирусами. При этом, ученые обратили внимание, что в 2020 году COVID-19 во многом вытеснил собой вирус гриппа.