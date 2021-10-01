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Американские миллиардеры проигнорировали приглашение Рогозина на Байконур

Елена Прошина
32 минуты назад

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск, глава Blue Origin Джефф Безос и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон не ответили на приглашение «Роскосмоса», сообщает ТАСС.

Миллиардеры США проигнорировали приглашение Рогозина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин пригласил их посетить запуск «киноракеты» с космодрома Байконур. Как заявили в «Роскосмосе», ответ от Маска, Безоса и Брэнсона получен не был. Старт «Союз МС-19» состоится 5 октября без их участия.

Корабль доставит на Международную космическую станцию российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Антона Шкаплерова.

Пересильд и Шипенко будут осуществлять съемки первого художественного фильма в космосе. 17 октября они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Актрису и режиссера ожидает на МКС трехразовое питание, а также легкий перекус. Они будут принимать пищу из стандартного рациона питания космонавтов, а индивидуальных блюд для них не предусмотрено. Пересильд и Шипенко уже прошли подготовку по обращению с питанием — как греть рационы и правильно принимать.

Фильм будет называться «Вызов». На станции хотят снимать лишь часть сцен. Съемки должны пройти в лабораторном модуле «Наука», который ранее успешно присоединился к МКС.

Наука и техника,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Илон Маск,Джефф Безос,Юлия Пересильд,Ричард Брэнсон,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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