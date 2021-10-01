Миллиардеры США проигнорировали приглашение Рогозина

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Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин пригласил их посетить запуск «киноракеты» с космодрома Байконур. Как заявили в «Роскосмосе», ответ от Маска, Безоса и Брэнсона получен не был. Старт «Союз МС-19» состоится 5 октября без их участия.

Корабль доставит на Международную космическую станцию российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Антона Шкаплерова.

Пересильд и Шипенко будут осуществлять съемки первого художественного фильма в космосе. 17 октября они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Актрису и режиссера ожидает на МКС трехразовое питание, а также легкий перекус. Они будут принимать пищу из стандартного рациона питания космонавтов, а индивидуальных блюд для них не предусмотрено. Пересильд и Шипенко уже прошли подготовку по обращению с питанием — как греть рационы и правильно принимать.