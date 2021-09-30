Для пользователей Instagram стала доступна новая функция

«В прошлом году компания представила обмен сообщениями между приложениями Messenger и Instagram, но теперь пользователи смогут запускать групповые чаты между контактами Instagram и Messenger», – отмечают журналисты.

С новым обновлением происходит интеграция контактов. Для обмена сообщениями необходимо иметь одно из приложений. Кроме этого, в Instagram добавили функцию проводить опросы. Объединение Facebook, Instagram и WhatsApp может быть связано с политикой американских властей, направленной на борьбу с монополизмом. В случае глубокой интеграции, Facebook сможет избежать санкций со стороны государства, предполагает TechCrunch. Ранее стало известно, что крупное обновление произойдет в Telegram.