В России увеличился спрос на предыдущие модели iPhone

В России старт продаж iPhone 13 спровоцировал увеличение спроса на предыдущие модели, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Авито".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Так, с момента начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 увеличился на 15%, а на Pro-версию – на 26%. Спрос на смартфон iPhone 11 Pro Max вырос на 32%.

В ходе исследования также выяснилось, что линейка iPhone 12 более популярна у пользователей, чем модели 2019 года. В конце сентября спрос на iPhone 12 вырос на 36%, на iPhone 12 Pro – на 32%, а на iPhone 12 Pro Max – на 46%.

Руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито" Павел Комаров рассказал, что после начала продаж iPhone 13 наблюдается рост спроса на две предшествующие линейки смартфонов от Apple. iPhone 13 поступили в продажу в России в сентябре. У фирменных магазинов Apple выстроилась очередь из покупателей.

В нынешнем году американская компания представила четыре устройства в модельном ряду iPhone 13 – обычную версию, а также модели mini, Pro и Pro Max.