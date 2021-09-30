В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России увеличился спрос на предыдущие модели iPhone

Москва24
1 час назад

В России старт продаж iPhone 13 спровоцировал увеличение спроса на предыдущие модели, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Авито".

В России увеличился спрос на предыдущие модели iPhone
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Так, с момента начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 увеличился на 15%, а на Pro-версию – на 26%. Спрос на смартфон iPhone 11 Pro Max вырос на 32%.

В ходе исследования также выяснилось, что линейка iPhone 12 более популярна у пользователей, чем модели 2019 года. В конце сентября спрос на iPhone 12 вырос на 36%, на iPhone 12 Pro – на 32%, а на iPhone 12 Pro Max – на 46%.

Руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито" Павел Комаров рассказал, что после начала продаж iPhone 13 наблюдается рост спроса на две предшествующие линейки смартфонов от Apple. iPhone 13 поступили в продажу в России в сентябре. У фирменных магазинов Apple выстроилась очередь из покупателей.

В нынешнем году американская компания представила четыре устройства в модельном ряду iPhone 13 – обычную версию, а также модели mini, Pro и Pro Max.

24 сентября стало известно, что компания Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых моделей телефонов и планшетов. По словам специалистов, оно включает в себя ряд значительных изменений и улучшений безопасности. Так, обновление доступно и рекомендовано для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также для iPod touch шестого поколения.

Наука и техника,Павел Комаров,Apple,Газета.Ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители