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«Роскосмос» рассказал о ссоре советских космонавтов на орбите из-за алкоголя

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылочки спиртовой настойки, следует из публикации в журнале «Русский космос», выпускаемом Роскосмосом.

Как советские космонавты поссорились на орбите из-за алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае 1975 года они прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Экспедиция планировалась на 28 дней, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылочка спиртовой настойки элеутерококка.

«Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось грамм 50, не больше», – передает РИА Новости текст публикации.

«Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – отмечается в публикации.

Когда же Севастьянов через несколько дней игры в «молчанку» не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что «в бутылочке – противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик».

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На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции.

Напомним, в 2011 году директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский заявлял, что отправка на орбиту алкоголя никогда за всю историю пилотируемой космонавтики не была разрешена и этот запрет сохранится. НАСА признавалось, что астронавты допускались к полетам в состоянии алкогольного опьянения.

Наука и техника,Виктор Добровольский,Виталий Севастьянов,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
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