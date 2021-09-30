Как советские космонавты поссорились на орбите из-за алкоголя

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылочки спиртовой настойки, следует из публикации в журнале «Русский космос», выпускаемом Роскосмосом.

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В мае 1975 года они прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Экспедиция планировалась на 28 дней, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылочка спиртовой настойки элеутерококка.

«Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось грамм 50, не больше», – передает РИА Новости текст публикации.

«Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – отмечается в публикации.

Когда же Севастьянов через несколько дней игры в «молчанку» не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что «в бутылочке – противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик».

На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции.