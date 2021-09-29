Библейский город мог быть уничтожен метеоритом

Американские ученые нашли доказательства того, что причиной гибели города Телль-эль-Хаммам на реке Иордан стало падение метеорита. Обнаруженные учеными свидетельства падения метеорита относятся к тому же временному периоду, что и гибель Иерихона по Ветхому Завету. Данное совпадение послужило появлению гипотезы, что Телль-эль-Хамамм и есть Иерихон, и его сожжение на самом деле было падением метеорита. Итоги исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

На середину бронзового века (около 1650 г. до н. э.) пришелся расцвет города Телль-эль-Хаммама, который превышал по размерам Иерусалим в десять, а Иерихон — в пять раз. Поселение было стратегически важным из-за удачного расположения, а его руины хранят в себе множество историй.

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Одну из них и раскрыли американские археологи. Ученые проанализировали культурный слой середины бронзового века и обнаружили керамические черепки с расплавленной поверхностью, «пузырящийся» сырцовый кирпич и частично расплавленный строительный материал — все это указывает на то, что когда-то они подверглись воздействию аномально высокой температуры.

«Мы обнаружили доказательства того, что температура превышала 2000 °C», — рассказал Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, исследовательская группа которого ранее занималась изучением последствий более древнего столкновения с метеоритом.

Обугленные и расплавленные материалы в Талль-эль-Хаммаме казались знакомыми, и группа Кеннета присоединилась к исследованию библеистов Юго-Западного университета Тринити, чтобы определить, что произошло в этом городе 3650 лет назад

Метеорит попал в город, разрушив дворец, окружающие стены и кирпичные постройки. На это указывало и состояние костных останков людей, оказавшихся поблизости. Ученые провели ряд анализов почвы и отложений, позволивших обнаружить частицы расплавленного железа и шокированного кварца с трещинами, которые образуются только под очень высоким давлением. Согласно докладу, взрыв может также объяснить «аномально высокие концентрации соли», обнаруженные в изучаемом слое разрушения.

По словам исследователей, высокая концентрация солей в почве могла стать доказательством катастрофы бронзового века, в результате которого города в нижней части долины реки Иордан были заброшены, а численность населения резко сократилось с десятков тысяч до нескольких сотен кочевников. На этих прежде плодородных землях ничего не могло расти, что заставляло людей покидать эти места на протяжении веков. Свидетельства повторного заселения Телль-эль-Хаммама и близлежащих общин снова появляются в железном веке, примерно через 600 лет после внезапного разрушения городов в бронзовом веке.

«Все наблюдения, изложенные в Книге Бытия, согласуются с теорией произошедшего падения метеорита, — сказал Кеннетт. — Но нет никаких научных доказательств того, что именно этот разрушенный город описан в Книге Бытия».