Установлено время важнейшего эволюционного прорыва

Исследователи из США показали, что цианобактерии выработали способность к оксигенному фотосинтезу, в результате которого возникает кислород, около 2,9 миллиарда лет назад, в архее. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Фото: Environmental Protection Agency / Wikimedia Environmental Protection Agency / Wikimedia

Начало осуществления цианобактериями фотосинтеза с образованием кислорода — энергетической основы всего живого на Земле — стало важнейшим эволюционным прорывом. Однако оценки, когда это произошло, разнятся.

Для более точного установления времени этого события исследователи из Массачусетского технологического института совместили методы «молекулярных часов» — датирования на основе скорости эволюционных изменений — и информацию о горизонтальном переносе генов. Обнаружение таких ненаследственно полученных генов говорит о том, что одна группа организмов младше, чем другая — на основе чего, предположили геологи, и можно установить их относительное старшинство. Сравнение его с различными возрастами и позволяет установить наиболее точную модель.