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Стыковку пилотируемого корабля к модулю «Наука» сняли на видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Экипаж МКС перестыковал корабль «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) от обращенного к Земле модуля «Рассвет» к многофункциональному лабораторному модулю «Наука». Соответствующее видео со ссылкой на NASA TV публикует российское видеоагентство Ruptly.

Корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от «Рассвета» и причалил к новому модулю. Это было необходимо для освобождения места для корабля «Союз МС-19», на котором на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они будут участвовать в съемках первого художественного фильма на МКС.

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