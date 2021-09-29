Стыковку пилотируемого корабля к модулю «Наука» сняли на видео

Корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от «Рассвета» и причалил к новому модулю. Это было необходимо для освобождения места для корабля «Союз МС-19», на котором на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они будут участвовать в съемках первого художественного фильма на МКС.