У COVID-19 сменился ряд основных симптомов

В последние месяцы у пациентов, зараженных COVID-19, все чаще встречается ряд новых симптомов. Специалисты пытаются разобраться, с чем это связано. Об этом заявила Хадижат Омарова, научный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Ее слова передают РИА Новости.
Согласно словам медика, во вторую волну коронавируса все чаще стали встречаться желудочно-кишечные проявления инфекции. Омарова подчеркнула, что по результатам исследований, общая распространенность таких симптомов составила 15%. Самые распространенные симптомы — тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. При этом у десятой части пациентов отсутствуют респираторные нарушения.
Омарова заявила, что у них уже есть гипотеза о том, почему возникли новые симптомы. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» для COVID-19. Поражению органов пищеварения при заражении коронавирусной инфекцией способствует повышенная проницаемость слизистой оболочки ЖКТ, пояснила научный руководитель.
Ранее стало известно, что у женщин перенесенный в тяжелой форме COVID-19 может привести к проблемам с зачатием детей. Это касается и тех, кто пытается забеременеть при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).