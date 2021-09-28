У COVID-19 сменился ряд основных симптомов

В последние месяцы у пациентов, зараженных COVID-19, все чаще встречается ряд новых симптомов. Специалисты пытаются разобраться, с чем это связано. Об этом заявила Хадижат Омарова, научный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Ее слова передают РИА Новости.

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Согласно словам медика, во вторую волну коронавируса все чаще стали встречаться желудочно-кишечные проявления инфекции. Омарова подчеркнула, что по результатам исследований, общая распространенность таких симптомов составила 15%. Самые распространенные симптомы — тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. При этом у десятой части пациентов отсутствуют респираторные нарушения.

Омарова заявила, что у них уже есть гипотеза о том, почему возникли новые симптомы. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» для COVID-19. Поражению органов пищеварения при заражении коронавирусной инфекцией способствует повышенная проницаемость слизистой оболочки ЖКТ, пояснила научный руководитель.