В РФ создадут коммерческую вакцину от COVID-19

В понедельник Институт стволовых клеток человека получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний шестой по счету отечественной вакцины от коронавируса под названием «Бетувакс».

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«Бетувакс-КоВ-2» — так, согласно паспорту испытаний в Государственном реестре лекарственных средств, называется перспективная вакцина «Института стволовых клеток человека». Технология, избранная компанией для своего препарата, отличается от более ранних российских разработок вроде «Спутника V» или «КовиВака»; «Бетувакс» — это рекомбинантная субъединичная вакцина.

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Как пишет «Фармацевтический вестник», препарат представляет из себя «сферические частицы из природного материала, имитирующие вирусные частицы, содержащие поверхностный антиген (то есть белок) коронавируса». Грубо говоря, это макет ковидного вириона в натуральную величину, на основе знакомства с которым иммунитет должен научиться распознавать настоящий вирус.

Для сравнения, при вакцинации «Спутником» в организм попадает безопасный аденовирус, который доставляет в клетки лишь код шипа коронавируса — то есть здесь производство антигенов ведется внутри человеческих клеток, а «Бетувакс» доставляет в организм сами антигены. Объясняет гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков:

Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп»: «Рекомбинантная субъединичная вакцина, к которому, собственно, «Бетувакс-ков-2» относится, это гораздо более стандартный тип вакцин, чем вот те инновационные типы — РНК-вакцина, аденовирусная векторная вакцина. Например, из наиболее свежих, это вакцины от гепатита В. Они точно на таком же принципе основаны. Принцип довольно простой: берется антиген, готовый пептид, добавляется к нему адъювант — вещество, усиливающее иммунный ответ. И получается готовая лекарственная форма. В чем преимущество? В том, что от организма не требуется синтезировать эти белки, внутрь клетки не проникает генетический материал, вакцина не содержит убитого вируса и живого вектора. Преимуществ очень много, и для многих сомневающихся людей в России, которые боятся вакцинироваться. Вот такого рода вакцины даже с этой точки зрения были б весьма неплохие. Ну кроме того, в производстве они сильно проще».

Наиболее похожей на «Бетувакс» российской вакциной можно назвать «ЭпиВакКорону», которая, после череды скандалов и обращений участников испытаний, отошла на второй план российской прививочной кампании. При этом у рекомбинантных субъединичных вакцин от ковид есть и истории успеха — весной о завершении испытаний аналогичного препарата заявила американская компания Novavax, а к сентябрю о планах по закупке десятков миллионов доз заявили Великобритания, Япония и ряд других государств. Тем не менее, учитывая наличие в России уже нескольких зарегистрированных вакцин от коронавируса, не опоздают ли разработчики «Бетувакса»? Оптимистично настроен председатель совета директоров компании «Институт стволовых клеток человека» Артур Исаев:

Артур Исаев, председатель совета директоров компании «Институт стволовых клеток человека»: «Конкуренция есть. Очень много эмоциональной поддержки было дано «Спутнику», и это совершенно оправданно, с одной стороны. С другой стороны, мы видим на примере других вакцин, «КовиВак» спросом пользовался, и на другие вакцины в определенном смысле был даже дефицит. Я предполагаю, когда будет понятна польза вакцины с точки зрения бустерных вакцинаций и каких-то групп населения, что у «Бетувакса» высокие шансы получить возможность доступа к бюджетному финансированию. Ну и мы точно уверены, что будет спрос на коммерческом рынке на нашу вакцину».