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Стали известны подробности о российском аналоге TikTok

Lenta.ru
57 минут назад

Компания «Газпром-медиа» разработала российский аналог популярного приложения TikTok. Платформа получила название Yappy. Подробности раскрыло РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Стали известны подробности о российском аналоге TikTok
Фото: ReutersReuters

Представители «Газпром-медиа» рассказали, что это будет мобильное приложение для создания, обмена и просмотра вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. По их словам, Yappy будет ориентирован как на создателей контента, так и на тех, кто просто хочет смотреть ролики.

В пресс-службе холдинга отметили, что основной целевой аудиторией платформы станут пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, «которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех». Также стало известно, что релиз первой версии приложения состоится в конце 2021 года.

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров сообщил, что запуск этого приложения — стратегический шаг для холдинга.

«На сегодня более 87 процентов людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт», — подчеркнул он.

Жаров добавил, что центральная роль будет отведена авторам контента, для которых сделали удобный интерфейс по редактированию публикаций. Для тех, кто собирается просто смотреть видео, разработчики внедрят рекомендательные сервисы, уточнил гендиректор.

О том, что в России появится аналог TikTok, Жаров рассказал в конце августа. Платформу вертикальных видео планировалось запустить осенью.

Наука и техника,Александр Жаров,Газпром-медиа,РИА Новости,
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