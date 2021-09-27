В грунте с Луны обнаружен "чужеродный" материал

Китайские астрономы представили первый доклад об изучении образцов лунного грунта, который был доставлен на Землю в декабре 2020 года в рамках миссии Chang'e-5 ("Чанъэ-5"). Согласно озвученным данным, примерно 10 процентов образцов обладают химическим составом, не характерным для места, где они были отобраны.

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Доклад исследовательской группы был представлен на Европейском конгрессе планетных наук (Europlanet), а коротко о нем рассказывает Phys.org. Миссия Chang'e-5 стартовала 23 ноября 2020 года. Одной из задач являлась доставка на Землю лунного грунта, кстати, первая с 1976 года. От орбитального аппарата отделился модуль, совершивший посадку в океане Бурь вблизи пика Рюмкера.

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Он отобрал почти два килограмма образцов лунной породы, которые 16 декабря 2020 года были успешно доставлены на Землю. Как выяснилось, среди них оказались фрагменты самого молодого лунного грунта, который когда-либо доставлялся на Землю для исследования в лаборатории.

Юйци Цянь из Китайского геологического университета и его команда провели предварительный анализ скальных фрагментов и лунной пыли. Это было так называемое геологическое картирование, призванное отделить "местные" породы от "экзотических". Подобный процесс призван помочь выявить особенности района посадки спускаемого модуля.

Исследование показало, что место посадки представляет собой одну из самых молодых геологических областей Луны возрастом около двух миллиардов лет. Доставленные на Землю образцы, в свою очередь, представляют собой довольно рыхлый грунт, образовавшийся в течение двух миллиардов лет в результате фрагментации и измельчения горных пород под воздействием метеоритных и астероидных ударов.

Из доклада следует, что 90 процентов материалов, собранных модулем Chang'e-5, вероятно, являются сугубо местными. Ученые считают, что они были сформированы непосредственно в районе посадки модуля и его ближайших окрестностях. Этот тип реголита известен как морские базальты - вулканическая порода, покрывающая большую часть ближней стороны Луны. Наблюдателям она хорошо видна в виде темных серых областей.

Оставшиеся 10 процентов изученных фрагментов оказались "чужеродными". Как сообщают исследователи, эти образцы имеют совершенно другой, "экзотический" химический состав по сравнению с морскими базальтами. Вероятно, это связано с тем, что данные фрагменты были принесены на место посадки модуля из других районов, в том числе и очень отдаленных. Такое возможно в случае столкновений космических тел с лунной поверхностью.

Как показали последние исследования, Луна на ранней стадии своего развития подвергалась массированным космическим "бомбардировкам". Учитывая это, эксперты предположили, что часть "чужеродного" материала в составе 10 процентов исследованных образцов может быть фрагментами метеоритов или небольших астероидов, которые ударяли в древности по лунной поверхности.

Кроме того, китайские ученые в сотрудничестве с коллегами из университетов Брауна и Мюнстера изучили гранулированные вкрапления в образцах грунта, созданные из быстро охлажденного стекловидного материала. Анализ показал, что эти "стеклянные шарики" по своему составу идентичны материалам из ныне потухших вулканических жерл, известных как Шарп и Меран.