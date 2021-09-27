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Samsung отменила запуск бюджетного флагмана

Газета.Ru
42 минуты назад

Samsung не будет проводить презентацию смартфона Galaxy S21 FE, которая планировалась в середине октября, передает южнокорейский портал DDaily. Компания также рассматривает полную отмену гаджета.

Samsung отменила запуск бюджетного флагмана
Фото: WinFutureWinFuture

Согласно утечкам, существует несколько причин, по которым компания планирует отменить устройство. Главная из них — глобальная нехватка чипов. Предполагалось, что одна версия Galaxy S21 FE будет работать на базе чипа Snapdragon 888, а вторая будет построена на чипе собственного производства Samsung Exynos 2100. Из-за успешных продаж складного Galaxy Z Flip 3 со Snapdragon 888 компании приходится перераспределять запасы чипов в пользу премиального и популярного устройства, которое выгодно выделяется на фоне конкурентов.

Несмотря на это, Samsung еще летом начала активно готовиться к производству полуфлагманского устройства, но остановилась на партии в 10 тыс. устройств, что предельно мало для продукта, готовящегося к продаже.

Еще одна возможная причина отмены S21 FE — смартфон Galaxy S22. Согласно последним утечкам, компания планирует представить свою флагманскую линейку раньше обычного, в декабре. По мнению экспертов, это может сказаться на выборе потенциальных покупателей, которые вместо «устаревшего полуфлагмана» S21 FE лучше дождутся новинки с актуальным аппаратным обеспечением.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о технических характеристиках неанонсированного Galaxy S21 FE.

Наука и техника,Газета.Ru,
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