Xiaomi уличили в замедлении смартфонов

Смартфоны Xiaomi 11T оказались способными замедлять производительность своих процессоров. Об этом сообщает издание AnandTech.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Обнаружившие особенность телефонов авторы провели тесты новых смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro в бенчмарке 3DMark. Журналисты выяснили, что в обычном и игровом режимах устройства ведут себя по-разному. В частности, при обычном использовании установленный в 11T Pro процессор Snapdragon 888 выдавал частоту около 35 кадров в секунду. При запуске популярной игры Genshin Impact частота была ограничена 20 кадрами в секунду и выше не поднималась.

Уличившие компанию в наличии функции замедления устройств авторы отметили, что такое решение вызвано вопросами безопасности. Смартфон искусственно ограничивает мощность чипа в играх, чтобы избежать перегрева оборудования. Однако в этом случае достигнуть высочайшей производительности флагманского процессора Snapdragon 888 невозможно.

В случае базового 11T, который базируется на процессоре MediaTek Dimensity 1200, была замечена более стабильная работа. Частота чипа не снижается, хотя в некоторых случаях девайс нагревается до 39 градусов.