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Xiaomi уличили в замедлении смартфонов

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Смартфоны Xiaomi 11T оказались способными замедлять производительность своих процессоров. Об этом сообщает издание AnandTech.

Xiaomi уличили в замедлении смартфонов
Фото: XiaomiXiaomi

Обнаружившие особенность телефонов авторы провели тесты новых смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro в бенчмарке 3DMark. Журналисты выяснили, что в обычном и игровом режимах устройства ведут себя по-разному. В частности, при обычном использовании установленный в 11T Pro процессор Snapdragon 888 выдавал частоту около 35 кадров в секунду. При запуске популярной игры Genshin Impact частота была ограничена 20 кадрами в секунду и выше не поднималась.

Уличившие компанию в наличии функции замедления устройств авторы отметили, что такое решение вызвано вопросами безопасности. Смартфон искусственно ограничивает мощность чипа в играх, чтобы избежать перегрева оборудования. Однако в этом случае достигнуть высочайшей производительности флагманского процессора Snapdragon 888 невозможно.

В случае базового 11T, который базируется на процессоре MediaTek Dimensity 1200, была замечена более стабильная работа. Частота чипа не снижается, хотя в некоторых случаях девайс нагревается до 39 градусов.

В сентябре смартфон Xiaomi Redmi Note 10s оказался лучшим недорогим телефоном по версии Роскачества. В топе рейтинга также оказались Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy A12, TCL 20L и Realme Narzo 30 5G.

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