Руководитель исследовательской группы журнала Lancet, занимавшейся исследованием происхождению COVID-19, оказался связан с разработкой смертоносных вирусов и сотрудничал с лабораторией в китайском Ухане. Об этом сообщает Daily Mail.

Питер Дашак, руководитель группы ученых, созданной под эгидой медицинского журнала Lancet для выяснения происхождения коронавируса, оказался сторонником создания в лабораторных условиях смертоносных штаммов вирусов летучих мышей. Он и ряд членов исследовательской команды журнала были связаны с некоммерческой американской организацией EcoHealth, которая сотрудничала с Уханьским университетом в Китае. Последний подозревается властями США в искусственном создании коронавируса, вызвавшего пандемию во всем мире.

В 2018 году Дашак предлагал Уханьскому институту вирусологии разработать более смертоносные штаммы коронавируса летучих мышей, искусственно добавив им генетические особенности, аналогичные обнаруженным у SARS-CoV-2.

Кроме того, Дашак официально запрашивал в 2018 году у Агентства перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выделение 14,2 миллиона долларов для финансирования исследований по «увеличению функциональности» коронавирусов летучих мышей в лаборатории Уханя.

В субботу, 25 сентября, стало известно, что группа ученых при Lancet была распущена из-за «конфликта интересов». Поскольку Дашак всячески настаивал на природном происхождении коронавируса.