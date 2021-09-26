Огромный опасный астероид приблизится к Земле

Огромный и потенциально опасный астероид Апофис приблизится к Земле через несколько лет, предположительно, 13 апреля 2029 года, об этом пишет портал Space.com со ссылкой на ученых.

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Небесное тело шириной 340 метров окажется на расстоянии всего в 31 тысячу от нашей планеты, это ближе, чем расположение геостационарных искусственных спутников. Свечение объекта будет настолько ярким, что его смогут увидеть около двух миллиардов человек.

Астероид станет видимым в Южном полушарии в виде звезды, которая пронесется над Австралией, Индийским океаном и в итоге через экватор над Африкой.

Исследователи ранее считали, что Апофис может столкнуться с Землей, даже когда они выяснили, что угрозы нет, то не исключали, что земная гравитация приведет к столкновению, однако и такой исход событий не подтверждается учеными.

«Апофис относится к категории потенциально опасных астероидов - астероидов, орбиты которых приближают их к Земле сейчас и в будущих столетиях», — пояснил профессор Массачусетского технологического института в Кембридже Ричард Бинзель.