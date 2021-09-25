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Видео из TikTok и Instagram начнут появляться прямо в поиске Google

Ferra.ru
1 час назад

Сейчас в поиске Google по видео не отображаются результаты из Instagram и TikTok. Стало известно, что компания пытается исправить это.

Видео из TikTok и Instagram начнут появляться в поиске Google
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что руководство Google вело переговоры со своими коллегами из компаний ByteDance (владелец TikTok) и Facebook (Instagram). Специалисты Google хотели получить данные, необходимые для индексации и ранжирования видео.

Сейчас в результатах поиска пользователи обычно видят превью видео с YouTube, принадлежащего Google. Иногда там можно увидеть копии роликов в более низком качестве или подделки видео из TikTok и Instagram.

Пока неясно, увенчаются ли переговоры Google успехом.

Недавно также стало известно, что в браузерах на основе Chromium появятся всплывающие окошки с информацией о сайте, на котором находится пользователь. Это должно сделать посещение сайтов прозрачным и безопасным.

Наука и техника,Google,
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