Видео из TikTok и Instagram начнут появляться в поиске Google

Сейчас в поиске Google по видео не отображаются результаты из Instagram и TikTok. Стало известно, что компания пытается исправить это.

Сообщается, что руководство Google вело переговоры со своими коллегами из компаний ByteDance (владелец TikTok) и Facebook (Instagram). Специалисты Google хотели получить данные, необходимые для индексации и ранжирования видео.

Сейчас в результатах поиска пользователи обычно видят превью видео с YouTube, принадлежащего Google. Иногда там можно увидеть копии роликов в более низком качестве или подделки видео из TikTok и Instagram.

Пока неясно, увенчаются ли переговоры Google успехом.