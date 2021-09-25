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Назван недостаток самого дорогого iPhone

Lenta.ru
18 минут назад

Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с некоторыми аксессуарами. Об этом сообщает испанский блог La Manzana Mordida.

Назван недостаток самого дорогого iPhone
Фото: AppleApple

Журналисты ссылаются на читателя, который приобрел iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo. Последняя отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. Автор заметил, что камера нового смартфона сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке девайса.

Возмущенный пользователь назвал это недостатком устройства и подчеркнул, что самый дорогой в серии Apple телефон имеет настолько большой блок камер, что тот не позволяют прикрепить телефон к зарядке. Автор сделал акцент на том, что все аксессуары были созданы для актуальной линейки смартфонов и должны соответствовать им.

Журналисты отметили, что подобная проблема имеет место лишь в случае топовых смартфонов. Базовые устройства iPhone 13 и 13 mini свободно подключаются к зарядке. Стоимость MagSafe Duo в России составляет 14 тысяч рублей.

С выходом новых смартфонов Apple обновила ценовой рекорд. Старшие модели серии получили версию с накопителем на один терабайт. Стоимость iPhone 13 Pro составляет 150 тысяч рублей, iPhone 13 Pro Max — 160 тысяч рублей.

Наука и техника,Apple,
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