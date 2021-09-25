Суд США раскрыл суть претензии Blue Origin к SpaceX

В отредактированных материалах Федерального претензионного суда США раскрывается суть искового заявления компании Blue Origin к НАСА, касающегося присуждению корпорации SpaceX контракта на лунный посадочный модуль Human Landing System (HLS), сообщает SpaceNews.

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Согласно опубликованной жалобе Blue Origin, предложение SpaceX игнорирует проведение анализа готовности к полету, который, согласно условиям тендера, должен проводиться перед каждым запуском в рамках программы HLS. Исходя из изначального предложения SpaceX, в рамках HLS должно быть произведено 16 пусков транспортной системы Starship только с одной процедурой анализа готовности к полету.

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В Blue Origin заявляют, что невыполнение требования по анализу готовности к полету — недостаток, который делает невозможным присуждение SpaceX контракта на HLS.

«Если бы Blue Origin знала, что [американское космическое] агентство откажется от анализа готовности к полету и других требований, которые сильно влияют на график и риски, Blue Origin разработала бы и предложила совершенно иную архитектуру [HLS] с соответствующими различиями в технических, управленческих и ценовых параметрах», — заявляет конкурент SpaceX.

Blue Origin считает предложение SpaceX небезопасным.

Издание отмечает, что данная жалоба фактически является апелляцией на решение Счетной палаты США, которая отказала компаниям Blue Origin и Dynetics в пересмотре результатов тендера. При этом Счетная палата согласилась с корпорациями в том, что анализ готовности к полету должен проводиться перед каждым запуском Starship. Согласно аудитору, это обстоятельство не оказывает существенного влияния на выбор победителя. Счетная палата рекомендовала НАСА внести изменения в договор со SpaceX, предусматривающий проведение анализа готовности к полету перед каждым запуском Starship.

Иск Blue Origin к НАСА приостановил работу по присуждению контракта HLS компании SpaceX до конца октября. Стоимость соответствующего договора составляет 2,9 миллиарда долларов.

Использование HLS предполагается в рамках миссии Artemis III, когда американцы впервые, спустя шесть успешных высадок в 1960-1970-х годах, должны вернуться на поверхность Луны. Ожидается, что астронавты на окололунную орбиту будут доставлены при помощи космического корабля Orion, выводимого сверхтяжелой ракетой Space Launch System (SLS). На окололунной орбите Orion должен пристыковаться к станции Gateway, с которой часть астронавтов перейдет на посадочный модуль HLS. В случае задержек в программе Gateway возможна прямая стыковка Orion и HLS.

Конструктивно HLS в варианте от SpaceX основан на транспортной системе Starship.