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90-летний актер из сериала «Звездный путь» отправится в космос

Lenta.ru
1 час назад

90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном сериале «Звездный путь», отправится в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Об этом сообщает TMZ.

90-летний актер из «Звездного пути» отправится в космос
Фото: ReutersReuters

15-минутный полет должен состояться в октябре, актер станет самым возрастным человеком, побывавшим в космосе. Как сообщает портал со ссылкой на источники, миссия будет снята для документального фильма.

20 июля основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле его компании New Shepard. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен.

«Звездный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка сыграл актер Крис Пайн.

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