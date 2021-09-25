В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Раскрыто отличие камер флагманских Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Ferra.ru
1 час назад

Ещё в августе Google анонсировала свои новые флагманы — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Несмотря на это, до сих пор в сети не так много информации о грядущих аппаратах.

Раскрыто отличие камер Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но вот, благодаря свежей версии приложения Google Камера стало известно, чем же будут отличаться фронтальные камеры двух модификаций смартфона. Как выяснили энтузиасты с XDA-Developers, Pro-версия устройства получит сверхширокоугольный модуль, а «базовая» версия — нет.

Отметим, что в последний раз Google оснащала свои телефоны подобной камерой ещё в 2018 году — её получили Pixel 3 и Pixel 3 XL. Почему и в этот раз поисковый гигант не стал внедрять сверхширокоугольник в оба варианта флагмана — неясно.

Напомним, что хоть компания и представила линейку Pixel 6 ещё летом 2021 года, полноценная презентация аппаратов ожидается лишь в следующем месяце. Отличительной особенностью устройств уже сейчас является использование собственных чипов Google — Tegra. Впервые за всю историю линейки.

Наука и техника,Google,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители