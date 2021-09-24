В новых Apple Watch нашли секретный компонент

В базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC) обнаружили характеристики Apple Watch Series 7. Благодаря этому стало известно то, о чём Apple не рассказала.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В часах есть секретный модуль передачи данных на частоте 60,5 ГГц. Это позволяет подключать часы к «док-станции с беспроводным интерфейсом». Эта станция маркируется номером A2687. Известно, что Apple Watch могут зафиксироваться на поверхности док-станции с помощью магнитов.

Интересно то, что скорость скорость передачи данных по такому соединению может достигать 480 Мбит/с. Таковы же показатели USB 2.0.