Найдены связанные с легендой об Эльдорадо сокровища

Археологи при проведении раскопок в руинах древнего города Муиска в Колумбии обнаружили несколько глиняных сосудов возрастом около 600 лет, которые были наполнены изумрудами и культовыми статуэтками.

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О находке рассказывает Live Science. Она была совершена в городе Муиска, расположенном недалеко от Боготы, современной столицы Колумбии. Этот город в свое время был столицей одноименного государства. Прославилась цивилизация муиска тем, что именно ей, как считали конкистадоры, принадлежал легендарный мифический Эльдорадо - город, построенный из золота.

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Раскопки проводила команда во главе с археологом Франсиско Корреа. Исследователи раскопали несколько древних могил и остатки храма. При обследовании последнего были обнаружены восемь керамических кувшинов, набитые металлическими фигурками и изумрудами.

Анализ показал, что сосуды были изготовлены мастерами около 600 лет назад. Такие кувшины известны под названием "офрендатариос". Муиска считается одной из самых развитых и процветающих цивилизаций Америки времен появления конкистадоров. Этот народ славился своими навыками обработки металлов. Работа местных мастеров была очень искусна.

Исследователи считают, что именно эти навыки могли в свое время породить легенду об Эльдорадо - городе из золота. Известно, что в период между 1537 и 1540 годами этот регион был завоеван испанцами. Муиски отважно сражались с завоевателями, но гибли в боях тысячами. К тому же этот народ начал быстро вымирать из-за невиданных болезней, занесенных европейцами. Однако он не был истреблен полностью - тысячи потомков муисков живут по сей день.

Что касается найденных сокровищ, то ученые предполагают, что они могут быть связаны с легендой об Эльдорадо, и не только потому, что возраст артефактов фактически совпадает с возрастом самой легенды. Дело в том, что найденные в кувшинах вместе с изумрудами металлические фигурки, как предполагается, использовались в храме для проведения религиозных церемоний. Для этого их покрывали позолотой, и они казались изготовленными из чистого золота.

Более того, по словам Корреа, у этого народа была еще одна "золотая" традиция. Известно, что во время наиболее важных церемоний вождя племени обмазывали специальной мазью, в состав которой входили частички золота.

"Эта церемония была одним из мотивов, легших в основу мифа об Эльдорадо, - говорит Корреа. - Церемония была засвидетельствована испанцами и ее описание имеется в их исторических хрониках. Это история вкупе с золотыми изделиями Муиски и вдохновила испанцев на легенду".

По его словам, сам храм и фигурки "офрендатариос" могли быть связаны со многими божествами, которым поклонялись муиски. Это был большой сонм божеств, в том числе связанных с Солнцем и Луной. Археолог также отмечает, что большая часть найденных статуэток изображает людей в головных уборах, с посохами и оружием. Некоторые фигурки изображают различных животных и даже змей. Храм, в котором были найдены эти артефакты, мог быть связан с поклонением предкам.